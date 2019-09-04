Трамп напугал американцев неправильной картой урагана фото
Президент США Дональд Трамп дезинформировал своих граждан по поводу движения урагана «Дориан» — он заявил, что тот затронет штат Алабама, и сослался при этом на неверную карту. Об этом сообщает Politico.
На фотографии из Овального кабинета видно, что к графику, который демонстрирует американский лидер, добавлена черным маркером дополнительная линия — так, чтобы стихийное бедствие затрагивало Алабаму. Однако, как отмечает издание, этому штату на самом деле ничего не угрожало. Это выяснилось не сразу, но президент продолжал говорить об опасности и после того, как оказалось, что ее нет.
This was the originally projected path of the Hurricane in its early stages. As you can see, almost all models predicted it to go through Florida also hitting Georgia and Alabama. I accept the Fake News apologies! pic.twitter.com/0uCT0Qvyo6— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2019
В разговоре с журналистами Трамп защищал свои заявления и утверждал, что изначальная вероятность того, что шторм затронет Алабаму, составляла 95 процентов. Впоследствии выяснилось, что она не превышала 11 процентов, и метеорологи знали об этом еще в пятницу, 30 августа.
Как подчеркивают авторы Politico, главу США кто-то ввел в заблуждение, и этого человека стоит найти, ведь сообщение заведомо ложных сведений о стихийных бедствиях карается по закону.
Президент, впрочем, заявил, что возмущение медиа этим инцидентом — очередной пример направленных против него фейковых новостей.
5 сентября Трамп опубликовал на своей странице в Twitter карту с прогнозом, на которой «Дориан» действительно затрагивает штат Алабама, и подписал, что принимает извинения от авторов опубликованных «фейков».