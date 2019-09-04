Нефть стабильна после скачка цен накануне

Цены на нефть стабильны сегодня после максимального за два месяца скачка по итогам предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана, а также заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре снизит добычу нефти до уровня, предписанного сделкой ОПЕК+.

Информация о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне, также была позитивно воспринята мировыми рынками.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,7 за баррель, поднявшись на $2,44 (4,19%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,07 (0,12%) - до $56,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $2,32 (4,3%), до $56,26 за баррель.