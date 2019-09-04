Нетаньяху призвал усилить давление на Иран

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в рамках третьего этапа сокращения ядерных обязательств отказывается выполнять положения ядерной сделки. К реализации третьего этапа сокращения ядерных обязательств Иран приступит с пятницы.

"Сегодня утром нас проинформировали о еще одном нарушении, еще большем пренебрежении со стороны Ирана, в этот раз в его стремлении получить ядерное оружие. Это сочетается с агрессивными действиями Ирана против международного судоходства и стран в регионе, а также его усилий осуществить атаки на государство Израиль, усилия, которые не прекращаются", - сказал Нетаньяху перед вылетом в Лондон, его слова цитирует канцелярия премьера.

"Сейчас не время для переговоров с Ираном. Сейчас время для усиления давления на Иран", - добавил он.

Глава израильского правительства также сообщил, что в том числе этот вопрос обсудит в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Пентагона Марком Эспером.