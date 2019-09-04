На пляж популярного курорта вынесло килограммы кокаина

Полицейские города Мельбурн в штате Флорида обнаружили на пляже Парадайз Бич свертки с кокаином общей стоимостью около 400 тысяч долларов — их прибило к берегу волнами, поднявшимися из-за приближения урагана «Дориан». Об этом cообщает NBC News со ссылкой на представителей полиции.

Патрульные полицейские получили информацию о подозрительном свертке на берегу от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили «нечто похожее на упаковку с килограммом наркотика». На упаковке были буквы «DIAMANT». Внутри обнаружился кокаин.

На том же берегу другой патруль нашел сумку, в которой лежало еще 15 таких же свертков. Улики передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

Ураган «Дориан» добрался до побережья Флориды, к этому моменту он перешел из более опасной пятой категории во вторую. До этого он бушевал на Багамских островах. Там из-за него погибли по меньшей мере 20 человек. Предполагаемый ущерб от удара стихии по островам может составить от 25 до 40 миллиардов долларов.