Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:05

В Казахстане проходят митинги против китайской экспансии. Начавшись в городе нефтяников Жанаозене 2 сентября, к сегодняшнему дню они охватили Нур-Султан, Актобе, Шымкент и Алматы. Пекин обычно крайне сдержан в отношении подобных акций, происходящих в странах, которые являются ключевыми звеньями инициативы «Пояс и Путь», но в данном случае китайское руководство решило, что отмалчиваться нельзя. А потому комментарии посла КНР в Казахстане Чжан Сяо были достаточно резкими.

В своем заявлении китайский дипломат подчеркнул, что митинги против строительства в Казахстане китайских предприятий проходят накануне предстоящего 11-12 сентября визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай. А, следовательно, «без труда могу утверждать, что подобного рода действия направлены именно против этого важного события в двусторонних отношениях», – сказал он вчера, 4 сентября. Высказав при этом предположение, что за митингующими стоят «некие силы», которые стараются разжечь антикитайские настроения казахстанцев «исключительно из корыстных геополитических интересов». Кроме того, Чжан Сяо назвал «абсолютной чепухой», а также «наивными и смешными» звучащие на митингах заявления о том, что Китай якобы намерен «захватить территорию Казахстана», более того - даже «переселить в Казахстан население из Китая». Практически по каждому пункту китайский дипломат был прав. «Угроза китайской экспансии», планы захвата Пекином чужих территорий и заселения их выходцами из Поднебесной - излюбленный, кстати, лозунг синофобов на постсоветском пространстве - действительно является «абсолютной чепухой». Если не сказать резче. Правда, именно этот бредовый и абсолютно невежественный лозунг крайне живуч и, что уж там скрывать, встречает полное понимание и поддержку в широких народных массах. Это нужно совершенно не знать реальные проблемы Пекина, внутренние и внешние сложности Китая, чтобы подозревать его в чем-то подобном. Но ведь это и вполне естественно - там, где минимум информации, где невежество и некомпетентность, там обязательно царят слухи, один глупее другого. Столь же очевидно и то, что «геополитический заказ» на подобные настроения действительно существует. Конечно, речь не идет о некоем центре на Западе, где коварные «резиденты Госдепа» только тем и заняты, что внедряют синофобию в сознание прогрессивной центральноазиатской общественности в целом и гражданских активистов из этого региона, в частности. Здесь все несколько тоньше - там намек, тут умолчание, правильная интонация и наводящая на размышление статья, и вот уже зарождаются «сомненья в виде версий».

Но и это не главное во всплеске синофобии, вновь, как в 2018 году, широко шагающей по Казахстану. Да и не только по нему, в Киргизии настроения аналогичны. Есть кое-что еще, о чем китайский дипломат промолчал. Да и не мог сказать в силу того, что его слова хоть и были бы правдой, но являлись бы «вмешательством во внутренние дела» суверенного государства. С чего, собственно, все началось в этот раз? В Жанаозене, одном из самых проблемных для властей городе страны, люди массово вышли, чтобы выразить недовольство неким мифическим «казахстанско-китайским межправительственным соглашением». Согласно которому, в Казахстане будет построено 55 предприятий в сфере сельского хозяйства и промышленности. Ну и, естественно, вновь всплыл «земельный вопрос» родом из 2016 года, когда по стране поползли слухи о том, что земли Казахстана будут продавать иностранцам, читай - китайцам. Ну а дальше «из искры возгорелось пламя», вслед за жителями Жанаозена стали выходить на улицы, пусть и не столь массово, но кто знает, как дальше повернется, гражданские активисты в Нур-Султане, Актобе, Шымкенте и Алматы. Заявления властей о том, что нет такого соглашения, что никто не собирается ничего продавать, речь идет о передаче в долгосрочную аренду при строгом соблюдении целого ряда условий - люди слышать не хотят. И это самое главное в казахстанской «синофобии» - общественность не верит власти, не верит в то, что она, эта власть, способна отстаивать национальные интересы. Интересно было послушать выступления митингующих. В одном из них прозвучало: «Если сменить нынешнюю власть, никаких проблем не будет. Народу нужна земля. Эта земля ни Назарбаева, ни Токаева. Нужно распустить «Нур Отан», нет депутатов, радеющих за народ». Согласитесь, под таким углом «казахстанская синофобия» открывается с несколько неожиданной стороны. И было бы наивным предполагать, что недовольство именно своим социально-экономическим положением, лежащее в основе антикитайских настроений, не будет использовано другими игроками. Но здесь в первую очередь следует говорить не о «Западе». Он, конечно, в рамках борьбы с инициативой «Пояс и Путь», в рамках долгосрочной политики «осаживания Китая» своего в истории с «казахстанской синофобией» не упустит, но здесь не он основной дирижер. А целый ряд местных элит. На открытой лекции известного и уважаемого международного консультанта по миграции и миграционной политике в Казахстане и Центральной Азии Елены Садовской, прошедшей в апреле 2018 года в Алматы, прозвучало одно интересное мнение. Которое озвучил представитель местного бизнеса: «Если казахстанские законы работают, то не надо ничего бояться. Если наши мигранционщики, КНБ, МВД будут слаженно работать, без коррупции, ничего бояться не надо. Откуда эта фобия? Я не знаю».