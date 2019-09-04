Ильхам Алиев на церемонии запуска электростанции «Шимал-2» в Баку фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в церемонии запуска электростанции «Шимал-2» в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.

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