Дмитрий Назаров прервал молчание: «Я люблю Азербайджан всем сердцем!»

Футболист сборной Азербайджана и немецкого клуба «Эрцгебирге Ауэ» Дмитрий Назаров крайне редко общается с азербайджанской прессой или не общается вовсе. Но во время полета из Баку в Кардифф на отборочный матч Евро-2020 автор знаменитого гола в ворота сборной Германии не отказал в короткой беседе о предстоящей игре, передает корреспондент haqqin.az из Уэльса.

«Что нас ждет в этом матче? В футболе ничего легкого нет, — говорит полузащитник. - Конечно, это будет сложная игра. За сборную Уэльса играют футболисты их сильных клубов. Но все может быть. У нас есть шанс. В последние годы мы играли против других сильных команд и играли неплохо. Поэтому шансы всегда есть, в том числе и в выездном матче с Уэльсом. Надеемся, что воспользуемся ими.

Я такой игрок, что у меня бывают моменты в каждой игре. И я все делаю, чтобы помочь команде. Я люблю Азербайджан, играю тут 7-8 лет. В какой-то игре забью, в какой-то – нет. Но я в любом случае делаю все, что от меня зависит. Выкладываюсь на 100 процентов, играю всем сердцем.

Конечно, я попробую забить Уэльсу. Кто не бьет по воротам – тот не забивает».

В последнем матче за свой клуб Назаров не забил пенальти, хотя до этого всегда реализовывал 11-метровые. Подойдет ли он к точке в Кардиффе, если наша команда получит такой шанс в матче с Уэльсом?

«Да, в последнем туре я не смог забить пенальти. Но мой тренер сказал мне, чтобы я бил и в следующий раз, потому что до этого я всегда забивал. Это был первый такой случай. Так что если в игре с Уэльсом будет пенальти и ребята мне доверят бить, то я возьму и забью».