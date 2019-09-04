Huawei получит «Аврору» вместо Android

«Мы внедрение ОС «Аврора» на гаджеты Huawei точно будем обсуждать в сентябре с китайскими коллегами. Сначала я обсужу как сопредседатель рабочей группы по ИКТ, потом вице-премьер Максим Акимов как сопредседатель рабочей группы по подготовке встречи глав правительств. В проект повестки их встречи этот вопрос, конечно, внесем», — уточнил Мамонов.

По его словам, установка «Авроры» на устройства Huawei может заинтересовать госслужащих стран БРИКС или России и Китая. Ранее в России уже заявляли о планах закупки 360 планшетов Huawei к 1 августа 2020 года для установки на них «Авроры» и проведения с их использованием национальной переписи населения.

Вместе с тем представители Google подтвердили, что новые устройства Huawei будут поставляться с «урезанной» версией Android, на которой не будет сервисов американской корпорации. Среди них поисковик Google, почтовый клиент Gmail, магазин приложений Google Play и другие программы.