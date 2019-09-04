Россия и Япония анонсировали мирный договор

России и Японии нельзя медлить с заключением мирного договора. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

По словам главы правительства, сейчас идет создание образа новых отношений между Москвой и Токио. «Следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — заявил он.

Абэ также призвал российского президента Владимира Путина полностью выложиться ради этого. «Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели», — сказал он.

Премьер-министр Японии сейчас находится с визитом в России — на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 5 сентября у него должны пройти переговоры с российским лидером.

Ранее Абэ заявил, что желает вывести переговоры по мирному договору с Путиным на новый уровень.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.