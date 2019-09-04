243 семьи приобрели льготные квартиры в Баку по новым правилам

Успешно завершена процедура купли/продажи 243 квартир в зданиях 6-13 в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу: Ясамальский район, Внешняя окружная дорога. Стоит напомнить, что все эти квартиры были выбраны через систему «Güzəştli mənzil» на портале «электронного правительства» www.e-gov.az 12 и 14 июля.

Продолжается выполнение обязательств в связи с изменениями, внесенными указом президента Азербайджана №469 от 14.01.2019 года в «Правило приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики, на льготных условиях».

29 из этих квартир впервые были приобретены гражданами в порядке очереди. 25 из них выбрали квартиры в первом ряду ожидания, а 4 - во втором ряду ожидания.

Из 243 квартир, приобретенных на льготных условиях, 43 являются однокомнатными, 137 – двухкомнатными, а 63- трёхкомнатными.

Среди тех, кто приобрел квартиры, большинство составляют военнослужащие, государственные служащие, прослужившие не менее трех лет, в том числе занятые на специальной госслужбе не менее 15 лет, а также отслужившие не менее трех лет, в том числе вышедшие в запас или в отставку.

Граждане, приобретающие квартиры за собственный счет, могут воспользоваться дополнительными скидками, применяемыми со стороны MİDA.

Так однокомнатную квартиру можно приобрести за 26 933 маната (стоимость без скидки 29 925 манатов), двухкомнатную за 42 887 манатов (цена без скидки 47 652 маната), а трехкомнатную за 58 875 манатов (цена без скидки 65 417 манатов).

Оставшиеся 10 квартиры будут выставлены на продажу в следующий раз. Стоит отметить, что в общей сложности льготные квартиры в Ясамальском жилом комплексе приобрели 817 человек.

Более подробными статистическими данными можно ознакомиться по следующей ссылке https://mida.gov.az/az/statistics/statistics_11/.