Эрдоган пригрозил Европе сирийскими беженцами

Если Запад не будет содействовать созданию зоны безопасности на севере Сирии, Анкара откроет границы Турции и Европы для сирийских беженцев. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, Запад на словах одобряет создание зоны безопасности, но на деле никак этому не способствует.

Он добавил, что на сирийские территории, освобождённые турецкими ВС от террористов, были отправлены из Турции 350 тысяч сирийских беженцев.