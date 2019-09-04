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Популярный российский онлайн портал VC.ru опубликовал статью молодого азербайджанского эксперта по инновациям Урхана Сеидова, который является автором новой концепции «цифровой силы». Урхан Сеидов – научный исследователь Центра политической психологии. Прошел обучение по программам «Государственная политика» Гарвардской школы Кеннеди, «Технологии и инновации» Стэнфордского университета, «Инновации и стратегия» Массачусетского Технологического института, «Управление современными средствами массовой информации и Международная журналистика» Лондонской Школы экономики и нескольких других ведущих университетов мира. Автор более 30 научно-популярных статей на темы «Инновации», «Мягкая сила», «Глобализация», «Информационные технологии и стратегические коммуникации».

Это эссе является частью опубликованной в Москве книги, «Мягкая сила и публичная дипломатия Азербайджана в эпоху цифровых технологий». Haqqin.az приводит данное эссе без изменений. С тех самых пор, как были созданы государства, лучшие умы размышляли над тем, как наилучшим образом ими управлять, чтобы достичь наибольшего влияния на других. И каждая историческая эпоха давала на этот вопрос свои ответы, многие из которых успешно применяются и по сей день, поскольку по большей части менялась форма правления, но не его содержание. Однако в эпоху глобализации и стремительного развития цифровых технологий начинает меняться и сама суть государства, его место и поведение в системе международных отношений, а вместе с этим – и его сила. Концепция силы в международных отношениях имеет разные определения, однако все они так или иначе сводятся либо к экономическому, либо к военному потенциалу. С другой стороны, такие устоявшиеся термины как «Мягкая и Жесткая силы», их сочетание, дающее «Умную силу», и относительно недавно введённый термин «Острая сила», говорят о возможностях одной страны за счет определённых ресурсов, воздействовать на другую страну в русле своих национальных интересов. Однако в эпоху цифровых технологий роль государств начинает меняться, а их сила в традиционном понимании – существенно ослабевать. Такие компании, как Apple, Facebook, Alphabet, Microsoft и др. имеют капитализацию больше, чем ВВП некоторых стран, а с ростом их акций растет и их влияние в мире. И если еще в 2006 году в ТОП-5 самых дорогих компаний входила всего лишь одна технологическая компания, то в 2019-м их уже 4. Нефтяные компании имели и продолжают иметь достаточное влияние в кулуарах власти. Но это влияние приобретено за счет лоббистских усилий, а значит – не слишком устойчиво.

Конечно, технологические компании также начинают больше тратить на лоббизм своих интересов, однако, в отличие от нефтяных или финансовых компаний, их главный козырь – поддержка, даже своего рода любовь пользователей – народа, причем выходящая далеко за рамки одной страны. Технологическим компаниям удалось сделать то, что до тех пор не удавалось никому – объединить мир! Дело в том, что, в отличие от традиционных компаний, технологические смогли «подорвать» не только рынки, на которых они оказывают услуги, но и правила регулирования со стороны правительств. Вместо прямого воздействия на регулирующие органы эти компании (через улучшение своих сервисов и продуктов посредством декодирования информации, больших данных о потребителях, с помощью сложных алгоритмов и искусственного интеллекта) завоевывали сердца и умы своих клиентов, в итоге превратив их в критическую массу, способную оказать весьма существенное давление на органы госрегулирования. Примечательно, что в свое время Киссинджер говорил: «Контролируя нефть, вы контролируете целые государства; контролируя продовольствие, вы контролируете народ». В эпоху цифровизации всех процессов к этому постулату следует сделать дополнение: «А контролируя технологии и инновации, вы контролируете весь мир». «Новый мир», если быть точным. Под «новым миром» подразумевается поколения Y и Z, а это, как видно из графика, уже более 60% населения планеты.

Несмотря на то, что оба поколения очень комфортно общаются с технологиями, поколение Z, в отличие от миллениалов, уже родилось в эпоху глобальной сети, поэтому не представляет своей жизни без интернета. Как сказал один из представителей этого поколения, «поколение Z отличается тем, что вообще не видит разницы между виртуальным и реальным». Известный французский маркетолог Клотер Рапай в своей книге "Глобальный код" пишет: "Если вы хотите лучше понять, как вокруг вас меняются мир, города и общества, лучшим источником для этого послужит общение с последующим поколением". Сегодня, согласно выводам доктора Рапая, у молодежи нет чувства патриотизма в традиционном для нас понимании. Она перебирается из одного города в другой, из одной страны в другую. Есть определенные центры, где она любит собираться, называя их своим домом – Сингапур, Дубай, Лондон, Лос-Анджелес и др. Сегодняшняя молодежь говорит на нескольких языках, использует последние технологии и считает себя более гражданами мира, нежели какой-то определенной страны. И ей совсем не важно, царит в стране монархия или демократия. Намного важнее – последовательность и верховенство закона: правила игры должны быть прозрачны, понятны и одинаковы для всех. Тем самым молодежь может прогнозировать риски при выборе своего нового "дома". Это и является важнейшим критерием при принятии решения. Кто-то жертвует свободой слова ради безопасности и чистоты, кто-то – наоборот. Но не важно, что предлагает та или иная страна, и какие в ней законы – важно, чтобы они работали для всех и каждого.