Суд продлил срок заключения Джахангира Гаджиева

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, приговором суда Джахангир Гаджиев осужден на 16,5 лет лишения свободы, Дуньямин Халилов – 14,5 лет лишения свободы, Исмаил Хидаятзаде – к 5,5 лет лишения свободы. Остальные обвиняемые были осуждены условно.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу бывшего председателя ЗАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева и еще 21 обвиняемого.

Напомним, что государственный обвинитель потребовал 17 лет лишения свободы Джахангиру Гаджиеву, включая прежний срок наказания, а экс-депутату Дуньямину Халилову – 15 лет 9 месяцев, также включая прежний срок.

Отметим, что, согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица, путем незаконных финансовых операций, а также выдачей незаконных кредитов нанесли ущерб Межбанку и присвоили 4,7 миллиарда манатов.

Напомним, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Хидаятзаде - к семи годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев. Верховный суд сократил срок наказания Хидаятзаде до пяти лет.