Райан Гиггз и Гарет Бэйл ответят на вопросы об Азербайджане

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз и капитан команды, футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл сегодня проведут пресс-конференцию перед отборочным матчем Евро-2020 против национальной команды Азербайджана, передает корреспондент haqqin.az со стадиона «Кардифф Сити».

Встреча с журналистами состоится в конференц-зале арены и начнется в 15:15 по бакинскому времени.

Сам матч, напомним, пройдет 6 сентября и начнется в 22:45 по бакинскому времени.