Путин: «Мне позвонил Эрдоган и спросил, почему я не поднял этот вопрос»

Турция наряду с Китаем и Индией могла бы участвовать в широком формате наподобие G7, это было бы уместно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ-2019, передает РИА Новости.

"Со мной недавно говорил президент Турции Эрдоган, он, реагируя на всю эту ситуацию, говорит: "Почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе?" Думаю, что после того, что Турция теперь после приобретения С-400 надежно защищена с неба, то, конечно, и работа Турции в таком формате была бы востребована и уместна. Я имею в виду ее роль в международных делах и в регионе", - сказал он.

По его словам, на сегодня G20 - наиболее представительная международная организация, занимающаяся вопросами согласования позиции в сфере экономики. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.