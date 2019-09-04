В Великобритании утечка джина из цистерны вызвала многочасовую пробку

Утечка из цистерны с 32 тысячами литров джина вызвала многочасовую пробку на автомагистрали М6 в северной части Англии, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте пожарно-спасательной службы графства Чешир, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в результате столкновения цистерны и грузовика вечером в среду. Цистерна перевозила 32 тысячи литров джина. Пожарные установили, что после аварии из нее вытекло восемь тысяч литров.

Движение было временно остановлено на данном участке дороги. Спасательные службы вели работы на протяжении всей ночи, чтобы не допустить воспламенения джина. Пожарные бригады покрывали разлитый алкоголь пожарной пеной, чтобы предотвратить возгорание. Многим водителям пришлось провести несколько часов в своих автомобилях, в то время как спасательные службы устраняли последствия аварии.

Проезжая часть была вновь открыта для движения после 04.00 по местному времени в четверг. Пожарные находились на месте инцидента около девяти часов. На данный момент движение на автомагистрали М6 полностью восстановлено.