Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции

Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции. Об этом глава государства заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает ТАСС.

«Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится», — отметил Путин.

По его словам, оппозиция пользуется доверием значительного числа украинских избирателей, что было подтверждено на последних парламентских выборах. Кроме того, представители оппозиционных партий работают в рамках Конституции, «не бегают по площадям» и не требуют невозможного, считает президент. «На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав», — подчеркнул он.

Также на форуме во Владивостоке зашла речь о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» якобы получает иностранное финансирование. Путин сказал, что не слышал этих слов. «Но если оно было, то это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина Порошенко», — добавил президент России.