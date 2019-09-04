Посол Фуад Искендеров: «У Азербайджана нет счетов, которые мы должны оплатить в Евросоюзе»

Напомним, что несколько дней назад этот портал со ссылкой на свои дипломатические источники писал о том, что основная проблема, с которой столкнулся переговорный процесс, это отсутствие желание Азербайджана вступить в ВТО и нежелание принимать принципы свободной рыночной экономики.

Говоря о сроках подписания данного соглашения, постпред отметил, что с самого начала у сторон не было никаких временных ограничений.

«Это не было главной целью переговоров. Для азербайджанской стороны идея заключалась в том, чтобы подписать всеобъемлющее, стратегически ориентированное, выгодное для обеих сторон соглашение с нашими друзьями из ЕС. Азербайджан стал первой страной, представившей свой проект двустороннего соглашения с ЕС. Когда мы начали переговоры, ЕС внес много изменений. Таким образом, мы работали не только над нашим предложением, но и над предложением со стороны ЕС. По опыту стран Центральной и Восточной Европы, которые в настоящее время являются членами ЕС, проекты соглашений всегда готовил Брюссель, и никогда не было наоборот. Мы были первыми. У нас были разные, но не противоречащие нюансы на переговорах», - пояснил Искандеров.

Отвечая на вопрос о слухах о том, что в переговорном процессе существуют подводные камни, в том числе вопрос о ВТО, Фуад Искендеров отметил, что Азербайджан ведет переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию. Но перед тем, как вступить в эту организацию, Азербайджан должен изучить ситуацию в мировых торговых отношениях и в том числе внутри ВТО.

«Евросоюз подписал соглашение с некоторыми странами региона, но не с Азербайджаном. Это как начать строить здание с окон, не имея двери. Видели ли вы какой-нибудь крупный проект в регионе, который реализуется без участия Азербайджана? Азербайджан может играть важную роль для Евросоюза не только в рамках двухсторонних отношений, но и на региональном уровне. В прошлом году мы по инициативе наших партнеров из Евросоюза начали два диалога по вопросам безопасности и транспортным вопросам. И я считаю это важным аспектом наших отношений», - сказал посол.

Далее, комментируя недавнее заявление представителя Еврокомиссии о том, что Азербайджан хотел бы подписать соглашение, но не хочет «платить цену», посол отметил, что у Азербайджана нет счетов, которые должны быть оплачены в ЕС.

«В своей статье вы не раскрываете имя этого чиновника. Но мы не скрываем своих имен и открыто говорим: у нас нет счетов, которые должны быть оплачены в ЕС», - добавил посол.