Представители "Красного креста" не посетили азербайджанских заложников

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) не посетили в августе азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, находящихся в армянском плену, сообщает Отдел по связям с общественностью МККК.

В сообщении говорится, что в последний раз представители структуры навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева в июле.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кяльбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.