Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подлодок Черноморского флота.

Речь идет о подлодках «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», вооруженных, в частности, крылатыми ракетами «Калибр». По словам источника «Подъема», с импортными батареями субмарины могли находиться под водой до пяти суток, тогда как со старыми это возможно в течение 48–72 часов. Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались.

В Минобороны России отказались прокомментировать «Ленте.ру» эту информацию.