Туркменбаши взял себе в советники российского олигарха

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своим советником по нефтегазовым вопросам российского олигарха Игоря Макарова, основателя нефтегазовой компании "Итера". Документ об этом был подписан 29 августа, а перед этим, в марте, Государственное телевидение Туркменистана показало, как Макаров и Бердымухамедов катаются вместе на велосипедах, и рассказало, что Макаров подарил президенту гоночный велосипед последней модели.

Туркменские СМИ написали, что Макаров принял своё новое назначение с "признательностью" и заверил, что "приложит все усилия для того, чтобы оправдать оказанное высокое доверие и внести весомый вклад в процветание Туркменистана, уроженцем которого он является".

Макаров, бывший велогонщик и член сборной СССР по велогонкам, родился в Ашхабаде и, по данным "Ведомостей", имел доступ в кабинет первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, где и познакомился с тогдашним главой "Газпрома" Рэмом Вяхиревым. Созданная Макаровым компания "Итера" с конца 1990-х годов занималась перепродажей туркменского газа в Россию и Украину.

После ухода Вяхирева из "Газпрома" в 2001 году и назначения ее главой Алексея Миллера "Итера" лишилась крупных экспортных контрактов. Но у нее оставались доли в нескольких газодобывающих ("Сибнефтегаз", "Пургаз", "Уралсевергаз-НГК") и трейдерских компаниях.