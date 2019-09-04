Назначен новый директор Службы финансового мониторинга
В Службу финансового мониторинга назначен новый директор. Как сообщает Report, на эту должность назначен Ровшан Наджаф.
Ровшан Наджаф был назначен на должность председателя правления Службы финансового мониторинга распоряжением президента Азербайджана от 28 августа.
Р.Наджаф ранее возглавлял отдел инновационного развития и электронного правительства Администрации президента. Он занимал должность исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании до 2018 года.
Ровшан Чингиз оглы Наджаф родился в 1982 году в городе Сальян.