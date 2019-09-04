Журналисты получат долгожданные купчие

Жителям второго построенного для журналистов здания выдадут свидетельства о праве собственности на недвижимость (купчую). Об этом haqqin.az сообщили в Госкомитете по вопросам имущества.

В информации отмечается, что купчие на квартиры во втором здании, построенном для журналистов по распоряжению президента Ильхама Алиева от 22 июля 2013 года "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников печати Азербайджана", будут вручены в ближайшие дни представителям медиа сотрудниками Госкомитета по вопросам имущества во дворе указанного здания в рамках выездной мобильной службы регистрации.

Напомним, что ранее исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли в интервью журналистам заявил, что выданные журналистам квартиры являются служебными и право собственности им выдано не будет. Затем Вугар Сафарли выступил с новым заявлением, отметив, что журналисты его неправильно поняли.