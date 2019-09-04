Роман Безсмертный: «Россия пойдет на Прибалтику и Балканы»

«Вопрос войны на Донбассе и сдерживания российской агрессии - это вопрос европейской безопасности в целом», - заявил бывший представитель Украины в Трехсторонней контакной группе в Минске Роман Безсмертный в ходе круглого стола "ДС" "Минский пат. 5 лет спасения Украины и потери Донбасса".

"На листочке напишите Нагорный Карабах, Грузия, перед тем Чечня. И не ставьте точку. Ставьте запятую. Если не задуматься о центральноевропейской безопасности - будет продолжение. Я вам сейчас назову страны - Беларусь, Балтика, Балканы. Это будет", - подчеркнул он.

Он также добавил, что все военные силы России, сосредоточенные на границах страны, - это не для наступления на Украину, это инструмент давления на Европу, который может сработать.