Азербайджану и России необходимо интенсифицировать меры для выявления и пресечения деятельности радикалов, пропагандирующих экстремизм и сепаратизм, убежден глава азербайджанского Совета безопасности (СБ) Рамиль Усубов.

В Баку 4 сентября прошли российско-азербайджанские консультации по безопасности. Их провели Рамиль Усубов и секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

«Усубов отметил увеличение и обретение глобального характера вызовов и угроз международного терроризма и транснациональной организованной преступности. Он подчеркнул важность интенсификации необходимых мер соответствующими структурами двух стран для своевременного выявления и пресечения незаконной деятельности радикальных элементов, пропагандирующих экстремизм, агрессивный сепаратизм»,- говорится в сообщении секретариата Совбеза Азербайджана.

В свою очередь, Патрушев отметил, что «Россия всегда придает большую значимость расширению сотрудничества с Азербайджаном по всем направлениям».

По его словам, встреча в Баку открывает новые возможности для плодотворного сотрудничества в сфере безопасности.