Россия опровергла гибель своих военнослужащих в Сирии

Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели военнослужащих РФ в провинции Идлиб в Сирии, передает РИА Новости.

Ранее, 5 сентября, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» написала о гибели в Сирии трех российских офицеров и ранении еще двух. По информации военно-дипломатического источника издания, группа военнослужащих подорвалась на минах по пути к наблюдательному посту в Идлибе.

«Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует (...) Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», — заявили в Минобороны. Автором соответствующей заметки на «Ведомостях» указан Иван Сафронов.