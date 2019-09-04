Элджей и Ивлеева поженились

25-летний рэпер Элджей и 28-летняя блогерша Анастасия Ивлеева поженились. Ивлеева сменила фамилию на Узенюк, сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре юридических лиц — там указано, что Ивлеева, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, поменяла фамилию. Запись была внесена 3 сентября.

Пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию и путешествует на арендованной яхте по побережью Средиземного моря, передает Telegram-канал Super.ru.