Северокорейских рабочих изгоняют из России

К концу декабря в России не останется ни одного северокорейского рабочего. С таким прогнозом выступил российский посол в КНДР Александр Мацегора, передает РИА Новости.

«К настоящему времени число находящихся в России граждан КНДР с рабочими визами сократилось многократно. Точной цифры я не имею, но она меньше десяти тысяч. После 22 декабря северокорейцев, пребывающих у нас по этим основаниям, не останется ни одного», — указал он. По словам посла, несколько лет назад в стране было около 34 тысяч работников из Северной Кореи.

Отправка рабочих на родину ведется в рамках исполнения резолюции Совбеза ООН. Она была принята в ответ на проведенные КНДР испытания баллистической ракеты. Документ предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее конца 2019 года. Россия начала этот процесс в 2018-м.