Ученые назвали смертельно опасные напитки

Регулярное употребление сладких безалкогольных напитков, в том числе газировки, связано с повышенным риском ранней смерти, выяснила международная научная группа. Об этом сообщает Live Science.

Ученые провели исследование с участием более 450 тысяч здоровых добровольцев из десяти стран Европы. Специалисты в течение 16 лет собирали данные пациентов, обращая особое внимание на потребляемые ими напитки. Учитывались также рост, вес, наличие вредных привычек, рацион и образ жизни.

Выяснилось, что употребление в день двух или более стаканов напитков с сахаром или его заменителями на 17% повышает риск преждевременной смерти от всех причин. При этом те, кто отдавал предпочтение газировке с сахаром, чаще всего страдали от болезней пищеварительной системы, а любители диетической — от заболеваний сердца и сосудов.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этом направлении, чтобы объяснить полученные взаимосвязи.