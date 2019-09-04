Военные Азербайджана, Турции и Грузии отработали взаимодействие Учения Eternity-2019; фото; видео
Участники командно-штабных учений Eternity-2019 выполнили задачи в полевых условиях, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В ходе учений, в которых участвуют военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии, согласно сценарию, были практически отработаны вопросы взаимодействия по совместному обеспечению безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также противодействию возможным провокациям террористических групп и ликвидации их последствий.