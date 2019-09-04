« Карабах ский конфликт - это типичный случай «конфликта трех поколений». То есть должно смениться минимум три поколения, чтобы ушла острота происходивших сражений и понесенных жертв», - считает советник бывшего президента РФ Бориса Ельцина, историк и политик Сергей Станкевич.

Как сказал Станкевич haqqin.az, со временем должна снизиться эмоциональность обсуждений, но и после смены поколений сторонам необходимо будет найти формулу примирения.

«Третьи страны, в том числе Россия, могут помочь двум конфликтующим сторонам прийти к миру, выступить гарантами устраивающего их соглашения. А вот укоренение ненависти из поколения в поколение, на мой взгляд, предосудительно, а в определенных случаях и преступно», - убежден историк.

Москва, полагает Станкевич, может сыграть положительную роль в примирении сторон. «У нас прекрасные отношения как с Баку, так и с Ереваном, и думаю, стороны не будут противиться нашим мирным инициативам», - уверен он.

Станкевич не исключает в этом случае размещения российских миротворцев в зоне конфликта. Однако на вопрос, может ли Москва гарантировать, что ее миротворцы не станут участниками конфликта, как это случилось в Южной Осетии, он заявил, что тогда имела место «конкретная авантюра конкретного человека».

«Думаю, в мире все извлекли урок, что Россия никогда не допустит провокаций в отношении своих миротворцев, от кого бы это ни исходило. К тому же, если стороны согласятся, то можно и Турцию привлечь к миротворческой операции, тем более что отношения между Москвой и Анкарой будут только расширяться. Да к тому же вполне возможно, что Турция всё же покинет НАТО», - заявил Станкевич.