Британия отправила к российским границам самолет-разведчик

Британский военный самолет заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, передает РИА Новости.

В 15:45 по московскому времени радиоразведчик Королевских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пересек воздушное пространство Литвы и приблизился к российским рубежам. Курсируя в небе над Латвией и Эстонией, он провел разведку у западных границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно два раза облетело указанный район на высоте около 12500 метров.

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