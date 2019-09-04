Британия отправила к российским границам самолет-разведчик
Британский военный самолет заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, передает РИА Новости.
В 15:45 по московскому времени радиоразведчик Королевских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пересек воздушное пространство Литвы и приблизился к российским рубежам. Курсируя в небе над Латвией и Эстонией, он провел разведку у западных границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно два раза облетело указанный район на высоте около 12500 метров.
15:45 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) September 5, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, рег. номер #ZJ692 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, производит разведывательный полёт вдоль границы Ленинградской и Псковской областей🇷🇺, в воздушном пространстве Латвии🇱🇻 и Эстонии🇪🇪.#RAF pic.twitter.com/bbdBn5iWzf