Сан-Франциско объявил оружейное лобби террористической организацией

Соединенные Штаты "поражены эпидемией насилия с применением стрелкового оружия", говорится в резолюции городского совета. По мнению ее составителей, NRA использует значительные финансовые ресурсы для продвижения владения оружием, а также "подстрекает к актам насилия" его владельцев.

Кроме того, в документе имеется призыв к властям "принять разумные меры" по ограничению возможностей для компаний из округа Сан-Франциско вести дела с ассоциацией. "Жестокие люди есть во всех странах, однако лишь в Америке мы предоставляем им доступ к боевому оружию и вместительным магазинам - во многом благодаря влиянию NRA", - отмечают авторы резолюции.

Сама организация в среду, 4 сентября, отвергла доводы властей. Представители NRA назвали резолюцию "безрассудным нападением на организацию, соблюдающую закон, ее участников и свободы, за которые они выступают". Действия городского совета отвлекают от истинных проблем, с которыми сталкивается Сан-Франциско, подчеркнули в ассоциации.