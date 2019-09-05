Никола Юрчевич: «Надеюсь, Уэльс нам завтра не забьет»

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич и голкипер Салахат Агаев ответили на вопросы на пресс-конференции на стадионе «Кардифф Сити», где завтра в 22:45 по бакинскому времени состоится отборочный матч Евро-2020 Уэльс – Азербайджан, передает корреспондент haqqin.az из Кардиффа.

«В первую очередь, я хочу сказать, что было очень мало времени для подготовки к этому матчу, - говорит Никола Юрчевич. – Но были эффективные тренировки, были полезные собрания внутри команды. Мы хорошо проанализировали соперника. Нас ждет сложнейшая игра. Уэльс – очень сильная команда. Она состоит из футболистов, выступающих в Премьер-лиге и Чемпионшипе. У них есть такой звездный футболист, как Гарет Бэйл. Он играет за мадридский «Реал». Очень быстрый, крайне опасный, классный футболист. Мы следим за новостями вокруг Бэйла. Этот сезон он начал очень хорошо. Постараемся его удержать. Как именно? Думаем о способах его нейтрализации.

Относимся к сопернику с большим уважением, но, тем не менее, мы постараемся сыграть удачно. Конечно, Уэльс – фаворит. Однако мы верим, что у нас будут шансы. В выездном матче с Хорватией мы увидели, что можем играть достойно против больших команд. Против второй команды мира мы играли компактно, были агрессивными и пытались забить за счет контратак. Постараемся завтра сыграть так же.

Наша единственная проблема – травмированные игроки. Бадави Гусейнов, Эдди Исрафилов, Рахиль Мамедов… Есть легкие повреждения у некоторых других игроков.

Кто сыграет в центре обороны рядом с Максимом Медведевым? У нас есть два варианта. Первый – Медведев – Антон Кривоцук, второй – Медведев – Бахлул Мустафазаде. А на привычной позиции Максима на правом фланге сыграет Павел Пашаев.

Да, Уэльс отстает в нашей группе на 6 очков от Венгрии. Думаю, что результаты венгров стали сюрпризом, как и 4-е место Уэльса. Валлийцы сильнее Венгрии по составу. Но тут важно и везение. Я смотрел матчи Уэльса. Валлийцы не должны были проигрывать».

Сборная Азербайджана на данный момент забила больше голов, чем Уэльс – три против двух. Отвечая на вопрос об этом, Юрчевич, улыбаясь заметил: «Надеюсь, что завтра валлийцы не пополнят счет забитым голам».

Голкипер Салахат Агаев сказал следующее:

«Играем против сильной команды. Сделаем все возможное, чтобы вернуться в Баку с хорошим результатом. Никакого психологического давления нет. Выйдем и будем играть в свой футбол».