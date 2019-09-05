Обыски силовиков в офисе Навального

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студии канала «Навальный Live», а также в московском штабе Алексея Навального проходят обыски. Об этом сообщил глава штаба Алексей Волков в Twitter, пишет «Лента.ру».

Волков рассказал, что люди в масках одновременно пришли в студию, штаб и офис. Он считает, что цель обысков — сорвать прямой эфир Алексея Навального. Несмотря на это, Навальный вышел в эфир прямо из коридора.

Сотрудники сообщают, что к штабу Навального подъехал автозак. По их словам, силовики выломали дверь в офис, никого не выпускают наружу и не пускают внутрь.

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей ФБК о легализации миллиарда рублей. В связи с этим у сотрудников фонда прошли обыски. Также в СК сообщили об аресте более ста счетов ФБК.