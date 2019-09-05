Почему Эдди Исрафилов и Рахиль Мамедов не в сборной Азербайджана? Актуальный вопрос
Перед завтрашним отборочным матчем с Уэльсом врач сборной Азербайджана по футболу Вячеслав Хоменко детально рассказал о травмах игроков национальной команды Эдди Исрафилова и Рахиля Мамедова и назвал примерные сроки, когда футболисты смогут вернуться на поле, передает корреспондент haqqin.az из Кардиффа.
Данная информация приобрела актуальность в связи с возникающими в последнее время вопросами относительно того, почему того же Исрафилова, перешедшего летом в испанский «Альбасете», нет в сборной.
«Эдди получил травму мышцы бедра в мае, - говорит доктор. – На лечение требовалось 4-5 недель, поэтому мы не пригласили его на июньский сбор. Он подлечился, но в июле в контрольной игре произошел рецидив травмы. А в таких случаях лечение занимает дольше времени, чем если травма получена в первый раз. На этот раз восстановление должно было занять шесть недель.
За неделю до нашего сбора я пообщался с врачом «Альбасете». Эдди только в минувший понедельник приступил к тренировкам в общей группе, не провел ни одного матча. В такой ситуации приглашать его не имело смысла, потому нас ждут два сложнейших матча против Уэльса и Хорватии с интервалом в три дня. В этих играх на поле должны выходить полностью готовые футболисты. Я думаю, что на октябрьском сборе национальной команды мы увидим Эдди».
Защитник Рахиль Мамедов в отличие от Эдди был в списке приглашенных в сборную, но не поехал с командой в Кардифф.
«31 августа появилась информация о том, что у Рахиля травма голеностопа, - продолжает Хоменко. – Я посетил матч «Карабаха» против «Сабаила», который проходил на искусственном газоне, чтобы посмотреть на то, как Рахиль будет играть на «синтетике» и пообщаться с ним. Он играл в тейпе (лента, используемая для фиксации и поддержки суставов – Ред.). Мамедов очень хотел тренироваться со сборной. Первые две тренировки в сборной были относительно легкие, а третья была жестче, и у Рахиля случился небольшой рецидив. Играть с травмой тяжело, выходить на поле перевязанным и на уколах – не есть хорошо. Можно усугубить повреждение и выбыть на долгий срок. Поэтому Рахилю дали возможность отдохнуть, чтобы он смог полностью восстановиться».
Вячеслав Хоменко также коснулся темы травмы другого игрока обороны Бадави Гусейнова:
«У него тоже травма бедра. Рассчитываем на его возвращение в октябре».
Говоря о текущей ситуации в сборной, Хоменко отметил, что микротравмы имеют три футболиста – Гара Гараев, Махир Эмрели и Руфат Дадашов.