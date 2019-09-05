Перед завтрашним отборочным матчем с Уэльсом врач сборной Азербайджана по футболу Вячеслав Хоменко детально рассказал о травмах игроков национальной команды Эдди Исрафилова и Рахиля Мамедова и назвал примерные сроки, когда футболисты смогут вернуться на поле, передает корреспондент haqqin.az из Кардиффа.

Данная информация приобрела актуальность в связи с возникающими в последнее время вопросами относительно того, почему того же Исрафилова, перешедшего летом в испанский «Альбасете», нет в сборной.

«Эдди получил травму мышцы бедра в мае, - говорит доктор. – На лечение требовалось 4-5 недель, поэтому мы не пригласили его на июньский сбор. Он подлечился, но в июле в контрольной игре произошел рецидив травмы. А в таких случаях лечение занимает дольше времени, чем если травма получена в первый раз. На этот раз восстановление должно было занять шесть недель.

За неделю до нашего сбора я пообщался с врачом «Альбасете». Эдди только в минувший понедельник приступил к тренировкам в общей группе, не провел ни одного матча. В такой ситуации приглашать его не имело смысла, потому нас ждут два сложнейших матча против Уэльса и Хорватии с интервалом в три дня. В этих играх на поле должны выходить полностью готовые футболисты. Я думаю, что на октябрьском сборе национальной команды мы увидим Эдди».