Леонид Швец, автор haqqin.az 00:58

Острый политический кризис в Британии, где не удается решить, как уходить из Евросоюза, бьет уже даже по семьям. Брат действующего премьер-министра Джо Джонсон заявил, что не будет принимать участие в надвигающихся парламентских выборах, поскольку «разрывается между лояльностью семье и национальными интересами». Это означает также, что Джонсон-младший также покинет правительство, где у него должность младшего министра университетов и науки. Удар для Бориса Джонсона жестокий, его оппоненты получили неубиваемый аргумент: ну если даже брат выступил против!..

То, что Бо и Джо придерживаются разных взглядов на Брекзит, было известно давно. Джо – сторонник того, чтобы страна оставалась в ЕС. Больше того, именно из-за своей позиции относительно выхода Британии из Евросоюза Джо Джонсон уже один раз подавал в отставку. Он занимал в правительстве Терезы Мэй должности одновременно младшего министра транспорта и младшего министра по делам Лондона, но в ноябре 2018 года покинул их в знак протеста против планов премьер-министра по выводу страны из ЕС. Он счел их негодными и ставящими Британию в тяжелое положение. Когда Борис в июле этого года сменил Мэй и возглавил правительство, Джо вернулся обратно. Очевидно, он счел, что Брекзит все-таки неизбежен, большинство избирателей из его округа на юго-востоке Лондона также выступили за Брекзит. Джо посчитал, что брат сможет обеспечить выгодный договор с ЕС. Нынешний шаг свидетельствует, что он признал свою ошибку. Как пишут нынче наблюдатели, его нынешняя отставка выглядит куда логичнее, чем вхождение в правительство во главе с Борисом Джонсоном – известным сторонником жесткого варианта выхода из ЕС. Теперь Джо в уникальном положении британского министра, который дважды подавал в отставку в знак протеста против неправильно идущего процесса Брекзита.

В своем твите, который стал сенсацией, Джо Джонсон написал: «Для меня было честью представлять округ Орпингтон 9 лет и работать министром при трех премьер-министрах. В последние недели я разрывался между лояльностью семье и национальными интересами – это неразрешимое напряжение, и поэтому настало время, чтобы другие взяли на себя мои роли депутата и министра». Сестра, Рейчел Джонсон, известная британская писательница и журналистка, которая как-то даже устроила скандал, раздевшись в прямом эфире телеканала Sky News в знак протеста против Брекзита, также отреагировала на поступок брата, заявив, что за семейными обедами они избегают трогать тему Брекзита, чтобы вместе с Джо не сделать «темную» премьеру.