Если брат и сестра против брата - главы правительства актуально
Острый политический кризис в Британии, где не удается решить, как уходить из Евросоюза, бьет уже даже по семьям. Брат действующего премьер-министра Джо Джонсон заявил, что не будет принимать участие в надвигающихся парламентских выборах, поскольку «разрывается между лояльностью семье и национальными интересами». Это означает также, что Джонсон-младший также покинет правительство, где у него должность младшего министра университетов и науки. Удар для Бориса Джонсона жестокий, его оппоненты получили неубиваемый аргумент: ну если даже брат выступил против!..
То, что Бо и Джо придерживаются разных взглядов на Брекзит, было известно давно. Джо – сторонник того, чтобы страна оставалась в ЕС. Больше того, именно из-за своей позиции относительно выхода Британии из Евросоюза Джо Джонсон уже один раз подавал в отставку. Он занимал в правительстве Терезы Мэй должности одновременно младшего министра транспорта и младшего министра по делам Лондона, но в ноябре 2018 года покинул их в знак протеста против планов премьер-министра по выводу страны из ЕС. Он счел их негодными и ставящими Британию в тяжелое положение.
Когда Борис в июле этого года сменил Мэй и возглавил правительство, Джо вернулся обратно. Очевидно, он счел, что Брекзит все-таки неизбежен, большинство избирателей из его округа на юго-востоке Лондона также выступили за Брекзит. Джо посчитал, что брат сможет обеспечить выгодный договор с ЕС. Нынешний шаг свидетельствует, что он признал свою ошибку. Как пишут нынче наблюдатели, его нынешняя отставка выглядит куда логичнее, чем вхождение в правительство во главе с Борисом Джонсоном – известным сторонником жесткого варианта выхода из ЕС. Теперь Джо в уникальном положении британского министра, который дважды подавал в отставку в знак протеста против неправильно идущего процесса Брекзита.
В своем твите, который стал сенсацией, Джо Джонсон написал: «Для меня было честью представлять округ Орпингтон 9 лет и работать министром при трех премьер-министрах. В последние недели я разрывался между лояльностью семье и национальными интересами – это неразрешимое напряжение, и поэтому настало время, чтобы другие взяли на себя мои роли депутата и министра».
Сестра, Рейчел Джонсон, известная британская писательница и журналистка, которая как-то даже устроила скандал, раздевшись в прямом эфире телеканала Sky News в знак протеста против Брекзита, также отреагировала на поступок брата, заявив, что за семейными обедами они избегают трогать тему Брекзита, чтобы вместе с Джо не сделать «темную» премьеру.
Глава правительства сейчас в очень тяжелом положении. В собственной партии настоящий бунт. 21 член парламента от консерваторов отказался поддерживать план Джонсона по жесткому выходу из ЕС, завалив голосование по этому вопросу. Он надеялся надавить на парламент угрозой досрочных выборов, но и тут ничего не вышло: оппозиция, еще вчера выступавшая за выборы, заявляет, что согласится на них и даст свои голоса только после того, как будет заблокирован вариант с жестким выходом, то есть без соглашения с Брюсселем.
По-прежнему остается непонятным, как Британия будет выходить из ситуации, в которую загнала себя своим решением на референдуме 2016 года покинуть Европейский Союз. Остаться уже не получится, но и уйти без больших потерь не получается. У Бориса очень мало времени. 31 октября, если ничего не придумать, карета превратится в тыкву: Британия выпадет из ЕС, не подстелив соломки.