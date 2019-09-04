Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США

Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook, пишет «Лента.ру».

Дипломаты посетили Госдепартамент и потребовали, чтобы США отозвали запрос на экстрадицию Коршунова.

«Порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений», — заключили в посольстве.

5 сентября Минюст США заявил, что Коршунов задержан по обвинению в сговоре с целью кражи коммерческой тайны американской авиастроительной компании General Electric. Эта информация могла быть использована для создания уникального российского авиационного двигателя ПД-14. Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы.