Как курдская мафия переправляет наркотики в Азербайджан haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу 41-летней Пюстаханум Мирзоевой и ее 46-летнего брата Башира Мамедова, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые вступили в Иране в преступный сговор с не известными следствию людьми с целью контрабанды в Азербайджан наркотиков. Согласно плану преступной группы, 30 ноября 2018 года Башир Мамедов отправился в Иран.
Однако о деятельности наркокурьеров был проинформирован Государственный таможенный комитет (ГТК). Сотрудник госкомитета под видом покупателя наркотиков созвонился с Баширом Мамедовым и договорился с ним о сделке. Мамедов заверил подельников, что Азад (под этим именем ему представился сотрудник ГТК) надежный человек, которому можно продать партию наркотиков.
В декабре прошлого года в ходе операции ГТК Пюстаханум Мирзоева была задержана с поличным в Апшеронском районе Баку при продаже 5 килограммов наркотиков «Азаду». В это время ее брат Башир находился в Иране. Его задержали через несколько дней после ареста сестры на таможенном пункте в Билясуваре.
На заседании суда обвиняемая Мирзоева рассказала, что из-за проблем со здоровьем вместе с сестрой отправилась на обследование в иранский город Парсабад. Там в клинике она познакомилась с семейной парой – Салехом и Хадиджей. Они посоветовали Пюстаханум делать операцию в Тегеране.
«Эта супружеская пара пригласила нас к себе домой. Мы обменялись номерами телефонов, а через день вернулись в Азербайджан. Потом иногда созванивались с ними. В ноябре прошлого года Салех позвонил мне и сообщил, что отправляет нам гашиш, который заберет его знакомый из Украины. Этот приятель Салеха должен будет дать мне 30 тысяч манатов, 500 из которых я могу оставить себе за работу. Сначала я не соглашалась, опасалась, что поймают с наркотиками и посадят. Но потом решилась», - сказала обвиняемая.
Позже иранец снова позвонил Мирзоевой и собщил, что партия наркотиков уже в Бейлагане и скоро мужчина по имени Амир привезет «посылку» ей.
«Вскоре этот мужчина лет 40-45 и привез сумку с наркотиками. Сказал, что это от Салеха и сразу ушел. А сам Салех позвонил и предупредил, что через полчаса за наркотиками придут, а мне вручат 30 тысяч манатов», - продолжала показания Мирзоева.
Как утверждала обвиняемая, все время, пока осуществлялась переброска наркотиков через границу и передача их из рук в руки, ее брат Башир Мамедов был в Иране заложником Салеха, который грозился, что убьет его, если Мирзоева не продаст партию наркотиков гражданину Украины.
Затем показания давал обвиняемый Башир Мамедов. Он сообщил, что отсидел 9 лет в российской тюрьме за убийство, после чего в 2017 году был депортирован из Оренбурга в Баку. На родине он узнал, что его сестры ездят в Иран на лечение.
«Как-то пришел к сестре и в это время ей позвонил Салех из Ирана. Пюстаханум познакомила меня с ним по видеосвязи и Салех пригласил меня к себе в гости. В ноябре прошлого года я отправился в Иран. Там мы и встретились с ним. Когда я был у него дома, туда пришел его друг Ибрагим и сказал, что есть человек с Украины, которому они хотят продать наркотики, однако опасаются, что он может быть агентом из органов. Я поговорил с этим человеком, который назвался Азадом, а потом сказал иранцам, что им нечего бояться, с Азадом можно иметь дело.
Салех рассказал мне, что на берегах Араза действует курдская мафия, которая переправляет наркотики в Турцию, Азербайджан и Армению. В Азербайджане партии наркотиков прячут в тайниках возле реки, а потом доверенные люди забирают их и доставляют в регионы и в Баку.
Салех тогда заявил, что некие граждане Ирана – члены курдской мафии уже переправили очередную партию наркотиков в Азербайджан и им надо сообщить адрес, куда они отвезут 5 килограммов гашиша», - поведал обвиняемый.
После этого разговора Салех позвонил Пюстаханум и сказал, что ей следует обменять наркотики на деньги.
«Сестра сначала отказывалась, но Салех пригрозил, что убьет меня, и Пюстаханум согласилась. Я лишь потом узнал, что «Азад» - сотрудник таможни. Когда я перешел в Азербайджан, меня сразу арестовали за контрабанду наркотиков», - сказал Башир Мамедов.
Отметим, что несмотря на то, что в ходе следствия брат и сестра дали признательные показания, на суде они отказались признавать себя виновными.
Суд по этому делу продолжается.