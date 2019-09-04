Инара Рафикгызы, собкор 06:31

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу 41-летней Пюстаханум Мирзоевой и ее 46-летнего брата Башира Мамедова, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые вступили в Иране в преступный сговор с не известными следствию людьми с целью контрабанды в Азербайджан наркотиков. Согласно плану преступной группы, 30 ноября 2018 года Башир Мамедов отправился в Иран. Однако о деятельности наркокурьеров был проинформирован Государственный таможенный комитет (ГТК). Сотрудник госкомитета под видом покупателя наркотиков созвонился с Баширом Мамедовым и договорился с ним о сделке. Мамедов заверил подельников, что Азад (под этим именем ему представился сотрудник ГТК) надежный человек, которому можно продать партию наркотиков.

В декабре прошлого года в ходе операции ГТК Пюстаханум Мирзоева была задержана с поличным в Апшеронском районе Баку при продаже 5 килограммов наркотиков «Азаду». В это время ее брат Башир находился в Иране. Его задержали через несколько дней после ареста сестры на таможенном пункте в Билясуваре. На заседании суда обвиняемая Мирзоева рассказала, что из-за проблем со здоровьем вместе с сестрой отправилась на обследование в иранский город Парсабад. Там в клинике она познакомилась с семейной парой – Салехом и Хадиджей. Они посоветовали Пюстаханум делать операцию в Тегеране. «Эта супружеская пара пригласила нас к себе домой. Мы обменялись номерами телефонов, а через день вернулись в Азербайджан. Потом иногда созванивались с ними. В ноябре прошлого года Салех позвонил мне и сообщил, что отправляет нам гашиш, который заберет его знакомый из Украины. Этот приятель Салеха должен будет дать мне 30 тысяч манатов, 500 из которых я могу оставить себе за работу. Сначала я не соглашалась, опасалась, что поймают с наркотиками и посадят. Но потом решилась», - сказала обвиняемая. Позже иранец снова позвонил Мирзоевой и собщил, что партия наркотиков уже в Бейлагане и скоро мужчина по имени Амир привезет «посылку» ей. «Вскоре этот мужчина лет 40-45 и привез сумку с наркотиками. Сказал, что это от Салеха и сразу ушел. А сам Салех позвонил и предупредил, что через полчаса за наркотиками придут, а мне вручат 30 тысяч манатов», - продолжала показания Мирзоева.