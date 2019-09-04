Владимир Решетов, спецкор 06:45

Я попал впервые в Узбекистан в 1975 году. Был проездом. Ехал долго поездом в военные лагеря в киргизский Ош, через Андижан. Полюбил эти края. Спустя много лет, после распада СССР, оказался там в 2013 году. Вначале на международном фестивале народного искусства, потом в составе официальной делегации визита президента нашей страны. С того времени для меня Самарканд, Ташкент стали культовыми именами в Средней Азии. Потому мне все время интересно, как граждане Латвии воспринимают страны Центральной Азии. С развитием современных технологий, интернета шире становятся возможности для индивидуальных туристов. Проложить маршрут, зарезервировать гостиницу, купить билет теперь можно не выходя из дому. Одним из таких энтузиастов путешествий в одиночку является мой знакомый — простой водитель, рижанин Алексей. На его счету уже есть индивидуальные поездки в Азербайджан, Венгрию, Грузию. Он разрабатывает свои маршруты, которые часто не совпадают с традиционными туристическими. Недавно путешественник вернулся из Узбекистана. И его рассказ, и множество фотографий, привезенных из поездки, думаю, будут небезынтересны читателям haqqin.az.

- Расскажи, как ты решил поехать в Узбекистан, какой маршрут наметил и почему? - Я давно хотел попасть в эту страну, о которой много слышал, видел видеосюжеты. И вот, с 1 февраля 2019 года Узбекистан для граждан стран Евросоюза отменил визовый режим. То есть, мы, европейцы, можем теперь находиться 30 дней в Узбекистане свободно. Мне захотелось посетить те места, например, где снимался в культовом фильме 90-х Виктор Цой — побывать на Аральском море, в Муйнаке. Вот потому я решил начать свое путешествие с Муйнака, а точнее, с Нукуса, столицы Каракалпакстана, автономной республики в составе Узбекистана. Потому что в Муйнаке аэропорт пока еше строится, а до него добраться можно либо через Хиву, либо через Нукус. Хотя в местных гостиницах цена тура одинаковая 80 долларов, лучше все же ехать через Хиву, потому что такси из Нукуса в Хиву стоит 20 евро, а ехать три часа. А до Муйнака экскурсия стоит 80 долларов. Когда в Муйнаке будет построен международный аэропорт, будет намного удобнее туда прилететь. Кстати, говорят, что тогда там откроется и первое в Узбекистане казино.

Меня давно интересовала судьба Аральского моря, посреди пустыни. Я приехал, и увидел то, что много лет показывают по телевидению. Арал, точнее дно бывшего моря-озера производит жутковатое зрелище. Корабли в бывшем порту — у города Муйнак так и лежат, как в 90-е годы, когда вода ушла отсюда. Тогда, после распада СССР, было много желающих разрезать их на металлолом и нажиться на этом. Но первый президент страны сказал, что тут должен быть не просто ржавый металлолом, а памятник природной катастрофы. Была выставлена охрана, самоуправство прекратилось. На месте бывшего маяка воздвигли монумент, напоминающий масштабы трагедии. Рядом таблички, показывающие этапы происходившей смерти моря. Сейчас нужды в охране нет. Корабли лежат на песке, пилить их запрещено. Три ржавых судна стоят отдельно, а 9, разного размера, ограждены каменной кладкой. Но все они доступны для осмотра туристами. Да, от Аральского моря сейчас ничего вообще не осталось. Есть совсем небольшие оазисы на западе страны, и на севере, на территории Казахстана. Экскурсия до остатков водного Арала занимает два дня и одну ночь, и стоит 500 долларов. Откуда желание посетить эти экзотические для европейца места? Очень просто: ведь у многих из нас на памяти «Сказки 1001 ночи», фильмы о Ходже Насреддине, а такие названия - Шахрисабз, Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент - чего стоят!..

Мечтал еще попасть к озеру Айдаркюль на севере Узбекистана в пустыне, где настоящий юртовый лагерь в качестве гостиницы предлагается… Там гостей катают на верблюдах, на лошадях. Уникальность же в том, что посреди пустыни огромное пресноводное озеро. Может, теперь в следующий раз побываю. Планировал все самостоятельно. Правда, один раз прибегнул к услугам рижского турагентства — чтобы купить внутренний железнодорожный билет Узбекских железных дорог. Именно так надо было сделать. Потому что кассы на вокзалах в этой стране — что-то давно нами забытое: надо отстоять в очереди, иметь при себе паспорт, следовать многим другим формальностям… Короче, потерять кучу времени. Поэтому мне было проще — билеты были забронированы в Риге. А там приобрести их уже не было проблем. Прим. Авт: Я бывал с 2013 года в Узбекистане несколько раз. Но, правда, мои маршруты ограничивались Самаркандом и Ташкентом. Последний раз это было два года назад. Алексей, самостоятельно спланировавший отпуск, за три недели увидел гораздо больше. Потому я задал ему естественный вопрос. - Какое самое сильное впечатление было для тебя в этой поездке — ты же проехал много городов? - Самое лучшее, что я видел, наверное, Хива. Впечатляет не только старина, но и удобство сервиса для туристов. Ведь в Узбекистане, что самое главное? Снять валюту с карточки и ее обменять. Там нет такого, как у нас — вставил карточку и снял местные деньги. У них есть банкоматы международные, а есть банкоматы узбекские. Вот ты нашел так называемый международный банкомат, а он принимает только карты VISA. Mastercard, Maestro не берет. Если ты едешь туда с такими видами карточки — забудь, что тебе удастся воспользоваться ими. Хорошо, вот удалось тебе c VISA снять доллары, но тебе их нужно обменять на сумы. Здесь принят закон, если меняешь валюту с рук, то 3 года заключения дают скупщику иностранных денег, и еще и тебе. Так что, если даже приедешь с долларами наличными, должен будешь бегать искать обменный пункт.

В этом смысле, например, в старой Бухаре эта услуга удобна — там все рядом. И, что самое интересное, в торговом центре продают такую вещь, как алкоголь. Раньше я не знал, что в Узбекистане в обычных магазинах алкоголь не продают, а только в специализированных. Хива мне понравилась тем, что там все создано для туристов: вышел за городскую стену, можно недорого поесть. Как и в Бухаре, есть туристический центр, тоже с валютой без проблем разобраться. А, например, в Самарканде, только у комплекса Биби-Ханым, на знаменитом рынке единственый обменный пункт валюты. Кстати, в Самарканде видел патрульную машину туристической полиции. Для нас это диковинка. И еще о валюте. В Ташкенте там, где аквапарк, «Ташкентленд», отель Radisson Blu самый выгодный курс обмена. В банке доллар меняют по курсу 8300 сумов, а евро — 9000. А вот в частном обменнике в Radisson Blu евро стоит уже 10 тысяч, а доллар — 9300. Инфляция в последние несколько лет обесценила местную валюту более, чем в 2 раза. Курс иностранных валют растет еженедельно. Даю совет, кто поедет туда: по приезде не надо менять все деньги сразу на сумы. Я так попался — поменял почти все, что у меня было, а потом понял, что немало потерял на такой спешке. Мне и сами узбеки сказали потом: мол, у нас надо лучше всего менять понемногу, но каждый день.

- Но вот скажи: ты доволен поездкой, добился того, что хотелось? - Конечно! Мне прежде всего понравился народ — узбеки, непосредственные, можно сказать, как дети. Представь, мы поехали в Ферганскую долину. Мне местные проводники и говорят, давай остановимся у любого дома, у махалли (махалля — жилой квартал с правами самоуправления — прим.авт.), постучись в любой частный дом, скажи, что не знаешь дорогу. Услышав, что ты иностранец, пригласят за стол, накормят, напоят, спать уложат, словом, ублажат. Принято у них так. Когда ездил в Фергану, меня два узбека сопровождали, и я вообще ни за что не платил. Мы заходили в магазин, мне захотелось холодного напитка в такую жару. Только деньги достаю, мой спутник меня за руку — хоп, достает свои деньги и платит. Такое вот отношение к иностранцам, во всяком случае, к русскоговорящим. - Напомни свой маршрут. - Сначала я прилетел в Нукус, потом оттуда поехал в Муйнак, на Арал, далее - Хива, за ней - Бухара, Самарканд, оттуда направился в Термез, древнейший город, самый южный в Узбекистане. Давно хотел посмотреть на знаменитый «мост Дружбы», по которому выводили советские войска из Афганистана, сфотографировать его. Но - это пограничная зона, потому мне не дали сделать фото. Зато я посмотрел с узбекской стороны на афганский город Хайратон. Вот был сюрприз! Говорят, Афганистан бедная страна… Там такие многоэтажки стоят! Все вечером огнями сияет.