И потянуло европейца в Узбекистан заметки нашего автора
Я попал впервые в Узбекистан в 1975 году. Был проездом. Ехал долго поездом в военные лагеря в киргизский Ош, через Андижан. Полюбил эти края.
Спустя много лет, после распада СССР, оказался там в 2013 году. Вначале на международном фестивале народного искусства, потом в составе официальной делегации визита президента нашей страны. С того времени для меня Самарканд, Ташкент стали культовыми именами в Средней Азии.
Потому мне все время интересно, как граждане Латвии воспринимают страны Центральной Азии.
С развитием современных технологий, интернета шире становятся возможности для индивидуальных туристов. Проложить маршрут, зарезервировать гостиницу, купить билет теперь можно не выходя из дому.
Одним из таких энтузиастов путешествий в одиночку является мой знакомый — простой водитель, рижанин Алексей. На его счету уже есть индивидуальные поездки в Азербайджан, Венгрию, Грузию. Он разрабатывает свои маршруты, которые часто не совпадают с традиционными туристическими. Недавно путешественник вернулся из Узбекистана. И его рассказ, и множество фотографий, привезенных из поездки, думаю, будут небезынтересны читателям haqqin.az.
- Расскажи, как ты решил поехать в Узбекистан, какой маршрут наметил и почему?
- Я давно хотел попасть в эту страну, о которой много слышал, видел видеосюжеты. И вот, с 1 февраля 2019 года Узбекистан для граждан стран Евросоюза отменил визовый режим. То есть, мы, европейцы, можем теперь находиться 30 дней в Узбекистане свободно.
Мне захотелось посетить те места, например, где снимался в культовом фильме 90-х Виктор Цой — побывать на Аральском море, в Муйнаке.
Вот потому я решил начать свое путешествие с Муйнака, а точнее, с Нукуса, столицы Каракалпакстана, автономной республики в составе Узбекистана. Потому что в Муйнаке аэропорт пока еше строится, а до него добраться можно либо через Хиву, либо через Нукус. Хотя в местных гостиницах цена тура одинаковая 80 долларов, лучше все же ехать через Хиву, потому что такси из Нукуса в Хиву стоит 20 евро, а ехать три часа. А до Муйнака экскурсия стоит 80 долларов. Когда в Муйнаке будет построен международный аэропорт, будет намного удобнее туда прилететь. Кстати, говорят, что тогда там откроется и первое в Узбекистане казино.
Меня давно интересовала судьба Аральского моря, посреди пустыни. Я приехал, и увидел то, что много лет показывают по телевидению. Арал, точнее дно бывшего моря-озера производит жутковатое зрелище. Корабли в бывшем порту — у города Муйнак так и лежат, как в 90-е годы, когда вода ушла отсюда.
Тогда, после распада СССР, было много желающих разрезать их на металлолом и нажиться на этом. Но первый президент страны сказал, что тут должен быть не просто ржавый металлолом, а памятник природной катастрофы. Была выставлена охрана, самоуправство прекратилось. На месте бывшего маяка воздвигли монумент, напоминающий масштабы трагедии. Рядом таблички, показывающие этапы происходившей смерти моря.
Сейчас нужды в охране нет. Корабли лежат на песке, пилить их запрещено. Три ржавых судна стоят отдельно, а 9, разного размера, ограждены каменной кладкой. Но все они доступны для осмотра туристами.
Да, от Аральского моря сейчас ничего вообще не осталось. Есть совсем небольшие оазисы на западе страны, и на севере, на территории Казахстана. Экскурсия до остатков водного Арала занимает два дня и одну ночь, и стоит 500 долларов.
Откуда желание посетить эти экзотические для европейца места? Очень просто: ведь у многих из нас на памяти «Сказки 1001 ночи», фильмы о Ходже Насреддине, а такие названия - Шахрисабз, Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент - чего стоят!..
Мечтал еще попасть к озеру Айдаркюль на севере Узбекистана в пустыне, где настоящий юртовый лагерь в качестве гостиницы предлагается… Там гостей катают на верблюдах, на лошадях. Уникальность же в том, что посреди пустыни огромное пресноводное озеро. Может, теперь в следующий раз побываю.
Планировал все самостоятельно. Правда, один раз прибегнул к услугам рижского турагентства — чтобы купить внутренний железнодорожный билет Узбекских железных дорог.
Именно так надо было сделать. Потому что кассы на вокзалах в этой стране — что-то давно нами забытое: надо отстоять в очереди, иметь при себе паспорт, следовать многим другим формальностям… Короче, потерять кучу времени. Поэтому мне было проще — билеты были забронированы в Риге. А там приобрести их уже не было проблем.
Прим. Авт: Я бывал с 2013 года в Узбекистане несколько раз. Но, правда, мои маршруты ограничивались Самаркандом и Ташкентом. Последний раз это было два года назад. Алексей, самостоятельно спланировавший отпуск, за три недели увидел гораздо больше. Потому я задал ему естественный вопрос.
- Какое самое сильное впечатление было для тебя в этой поездке — ты же проехал много городов?
- Самое лучшее, что я видел, наверное, Хива. Впечатляет не только старина, но и удобство сервиса для туристов. Ведь в Узбекистане, что самое главное? Снять валюту с карточки и ее обменять. Там нет такого, как у нас — вставил карточку и снял местные деньги. У них есть банкоматы международные, а есть банкоматы узбекские.
Вот ты нашел так называемый международный банкомат, а он принимает только карты VISA. Mastercard, Maestro не берет. Если ты едешь туда с такими видами карточки — забудь, что тебе удастся воспользоваться ими. Хорошо, вот удалось тебе c VISA снять доллары, но тебе их нужно обменять на сумы. Здесь принят закон, если меняешь валюту с рук, то 3 года заключения дают скупщику иностранных денег, и еще и тебе. Так что, если даже приедешь с долларами наличными, должен будешь бегать искать обменный пункт.
В этом смысле, например, в старой Бухаре эта услуга удобна — там все рядом. И, что самое интересное, в торговом центре продают такую вещь, как алкоголь. Раньше я не знал, что в Узбекистане в обычных магазинах алкоголь не продают, а только в специализированных.
Хива мне понравилась тем, что там все создано для туристов: вышел за городскую стену, можно недорого поесть. Как и в Бухаре, есть туристический центр, тоже с валютой без проблем разобраться. А, например, в Самарканде, только у комплекса Биби-Ханым, на знаменитом рынке единственый обменный пункт валюты. Кстати, в Самарканде видел патрульную машину туристической полиции. Для нас это диковинка.
И еще о валюте. В Ташкенте там, где аквапарк, «Ташкентленд», отель Radisson Blu самый выгодный курс обмена. В банке доллар меняют по курсу 8300 сумов, а евро — 9000. А вот в частном обменнике в Radisson Blu евро стоит уже 10 тысяч, а доллар — 9300.
Инфляция в последние несколько лет обесценила местную валюту более, чем в 2 раза. Курс иностранных валют растет еженедельно.
Даю совет, кто поедет туда: по приезде не надо менять все деньги сразу на сумы. Я так попался — поменял почти все, что у меня было, а потом понял, что немало потерял на такой спешке. Мне и сами узбеки сказали потом: мол, у нас надо лучше всего менять понемногу, но каждый день.
- Но вот скажи: ты доволен поездкой, добился того, что хотелось?
- Конечно! Мне прежде всего понравился народ — узбеки, непосредственные, можно сказать, как дети. Представь, мы поехали в Ферганскую долину. Мне местные проводники и говорят, давай остановимся у любого дома, у махалли (махалля — жилой квартал с правами самоуправления — прим.авт.), постучись в любой частный дом, скажи, что не знаешь дорогу. Услышав, что ты иностранец, пригласят за стол, накормят, напоят, спать уложат, словом, ублажат. Принято у них так.
Когда ездил в Фергану, меня два узбека сопровождали, и я вообще ни за что не платил. Мы заходили в магазин, мне захотелось холодного напитка в такую жару. Только деньги достаю, мой спутник меня за руку — хоп, достает свои деньги и платит. Такое вот отношение к иностранцам, во всяком случае, к русскоговорящим.
- Напомни свой маршрут.
- Сначала я прилетел в Нукус, потом оттуда поехал в Муйнак, на Арал, далее - Хива, за ней - Бухара, Самарканд, оттуда направился в Термез, древнейший город, самый южный в Узбекистане. Давно хотел посмотреть на знаменитый «мост Дружбы», по которому выводили советские войска из Афганистана, сфотографировать его. Но - это пограничная зона, потому мне не дали сделать фото.
Зато я посмотрел с узбекской стороны на афганский город Хайратон. Вот был сюрприз! Говорят, Афганистан бедная страна… Там такие многоэтажки стоят! Все вечером огнями сияет.
Я потом с узбеками местными разговорился. Спросил, неужели Афганистан - бедная страна? Они мне отвечают: знаешь, что объединяет Россию и Узбекистан? Спрашиваю — что? -Россия помогает кому? — Сирии, Донбассу, но только не себе. Весь северный Афганистан, где живут узбеки, это, говорят, наша зона влияния, Узбекистан именно туда вкладывает немалые деньги, потому на своих, внутри страны, как говорится, не всегда хватает...
После Термеза я поехал в Ташкент, оттуда в Ферганскую долину, видел водохранилище Чарвакское, горы Чимган, побывал в городе Чирчике. Да, а в Ферганской долине побывал на хлопковой плантации, держал в руках настоящие коробочки с «белым золотом».
В целом, в Узбекистане был три недели.
Должен сказать, что «Узбекские авиалинии» сделали очень удобный рейс. Из Риги вылетаешь в 23:50, а прилетаешь по времени Ташкента около 8 утра. В аэропорту продают местные мобильные телефонные карты. Обратный путь тоже удобен. Вылетаешь оттуда в шесть часов вечера, в Ригу прилетаешь по нашему времени в полдесятого — общественный транспорт ходит, можно спокойно доехать до дому.
Добавлю, что Алексей неженат, работает в автобусном парке городского самоуправления Риги водителем рейсового автобуса. Поездка в Узбекистан обошлась ему примерно в 1500 евро.
(Фото из личной коллекции героя статьи)