Эльдар Алиев, отдел экономики 07:01

Азербайджан, это можно сказать уже уверенно, вошел в число стран – производителей автомобилей. Сегодня в стране действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. Правда, гянджинский завод в настоящее время занимается производством сельскохозяйственной техники, а легковые автомобили производятся только в Нефтчале. Еще один завод строится в Гаджигабульском районе. А нужно ли небольшой стране столько автомобилестроительных заводов? На этот вопрос отвечает статистика.

Производство легковых автомобилей в Азербайджане за семь месяцев с начала текущего года составило 1,304 тыс. единицы. Как сообщает Госкомитет по статистике, выпуск автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось в 4,8 раза, что стало возможным благодаря возобновлению производства легковушек в апреле прошлого года. В частности, в январе текущего года произведено 89 автомобилей, феврале – 87, марте – 107, апреле – 153, в мае – 490, в июне – 186, а в июле -192. При этом на складах на 1 августа осталось лишь142 автомобиля. За это же время выпущено 837 тракторов различного назначения (спад на 0,2%), из которых на складах пылится пока 361 единица. В целом же в среднесрочной перспективе Азербайджан намерен наладить производство 5 тыс. автомобилей в год. Много это или мало поможет разобраться уже другая статистика - Государственного таможенного комитета. За 7 месяцев в Азербайджан импортировано 22 974 автомобилей, что почти вдвое больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом основная доля импорта приходится на долю легковых автомобилей. Их количество достигло 20 800, что в два раза больше прошлогоднего показателя. Транспортных средств вместимостью 10 человек и выше ввезено 139 единиц. Значительно выросло также количество импортированных грузовых автомобилей - 1943 единицы (рост на 67,9%) и транспортных средств специального назначения – 92 автомобиля (рост на 20 единиц). В денежном выражении стоимость транспортных средств и запчастей к ним в суммарном выражении составили 659,952 млн. долларов, что на 33,8% больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Читатель, наверное, обратил внимание, что haqqin.az часто анализирует ситуацию на авторынке, и это совершенно не случайно. Бакинские улицы вроде переполнены машинами, пробки и удушающий смог в безветренную погоду стали привычным явлением, в автоавариях погибают и получают увечья больше людей, чем на линии фронта… А мы продолжаем ежегодно тратить на приобретение машин сотни миллионов долларов, которые безвозвратно уходят из страны. И, что вызывает особую тревогу, большая часть ввозимых автомобилей в страну – далеко не первой свежести, которые все больше отягчают и без того сложную ситуацию. И невольно возникает вопрос: неужели так высок на них спрос? А на авторынке Азербайджана тем временем продолжается период застоя. К примеру на авторынке в поселке Бадамдар, где покупатели жалуются на высокие цены и ограниченный выбор автомобилей, соответствующих их бюджету, продавцы отмечают, что за последний месяц на автомобильном рынке не произошло существенных изменений цен. Здесь очень мало автомобилей российского производства. В основном покупателям предлагаются различные модели Mercedes, KIA и Chevrolet. По словам продавцов, покупатели предпочитают автомобили, работающие на дизеле, в ценовой категории до 10-12 тыс. манатов. Ну, бадамдарский рынок, скажем, вторичный, к тому же лето на улице. Но, поверьте, это вовсе не сезонный или какой-то другой фактор. Как сообщил директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов, на авторынке страны в июле средняя цена на автомобили составила 38 817 манатов. С начала текущего года рост цен на рынке составил 34%, что вызвано вступившим в силу с начала года повышением ставки акцизного налога на импорт автомобилей. По сравнению с прошлым годом на авторынке наблюдается снижение активности - предложений достаточно много, они заметно превышают спрос. В то же время в последующие месяцы не ожидается снижение цен на малолитражные автомобили, в виду высокого спроса на них. Зато, будут дешеветь автомобили с большим объемом двигателя, цены на которые значительно выше.