Путин поедет на Колыму добывать золото
Президент России Владимир Путин принял приглашение попробовать себя в роли золотодобытчика на Колыме, передает РИА «Новости».
Приглашение поступило от ассоциации недропользователей Магаданской области.
«Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт», — сказал председатель ассоциации Александр Басанский.
Он отметил, что последняя поездка президента в Магаданскую область была давно.
«Я приеду», — пообещал Путин.