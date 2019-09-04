В Китае Меркель вновь пришлось слушать гимн сидя

Немецкий канцлер Ангела Меркель прибыла с визитом в Китай. На официальной церемонии перед переговорами на площади перед Домом народных собраний в центре Пекина ее посадили на стул — она слушала гимны обеих стран сидя, сообщает РИА Новости.

Канцлер постоянно улыбалась и выглядела здоровой.

Напомним,18 июня Меркель странно затряслась во время официального приема на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. А 27 июня, во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, у нее случился второй приступ дрожи. В третий раз Меркель дрожала 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

17 июля Меркель исполнилось 65 лет.