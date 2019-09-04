Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу, при этом североамериканская марка WTI может завершить неделю максимальным подъемом с июля на оптимизме по поводу американо-китайских торговых переговоров и данных о сокращении запасов топлива в Штатах.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 подорожали на $0,02 (0,03%) - до $60,97 за баррель. На торгах в четверг цена повысилась на $0,25 (0,41%), до $60,95 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем снижение на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти (API) в среду сообщил о повышении резервов на 401 тыс. баррелей.