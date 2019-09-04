Виктория Магда, специально для Haqqin.az 11:05

Многочисленные митинги против золотодобытчиков уже стали для Киргизии традицией. Очередной конфликт назревает на золоторудном месторождении «Солтон-Сары». Местные обещают устроить погромы, если не будут учтены их интересы. Они требуют от киргизской власти пересмотреть условия лицензии, выданной китайскому инвестору на добычу золота. Между тем иностранные инвесторы бегут из Киргизии. Жители киргизских сел примыкающих к золоторудному месторождению «Солтон-Сары», где в начале августа произошла стычка с китайскими разработчиками, недовольны тем, что не имеют никаких дивидендов от компании Zhong Ji Mining, которая добывает золото. Об этом 5 сентября сообщил депутат парламента Алтынбек Жунус уулу. «Ни одного грамма они еще не получили, зато появилась куча проблем. А все потому, что соглашение не учитывает мнение народа и пользу для него», — отметил депутат. По его словам, в случае, если правительство Киргизии откажется пересмотреть соглашение с китайским инвестором в пользу местного населения, то сельчане грозятся вновь устроить митинги, подобные тем, что уже происходили в этом регионе в 2008 году.

От подобных «набегов» иностранные инвесторы уже устали и массово покидают республику. Об этом говорилось на днях заседании киргизского парламента. Зафиксирован также и отток инвестиций за границу. Эту информацию подтвердил присутствующий в зале министр экономики Санжар Муканбетов. По его словам, это происходит из-за ухудшения инвестклимата, спровоцированного конфликтами на урановом месторождении в местности Кызыл-Омпол и на золотом руднике «Солтон-Сары», а также другими стычками, которых за последний год было несколько. «Все это откладывает тяжелый отпечаток на инвестиционном потенциале страны», - заявил глава минэкономики Киргизии. По данным Национального статистического комитета, в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в Киргизию составлял 851,7 млн долл., а в 2019-м – 569,8 млн долл. Парламентарии обеспокоены оттоком капитала. До конца года ситуация может ухудшиться. Коррупция, недействующие законы и безответственность – основные причины бегства иностранных бизнесменов. Хотя власти обещали улучшить инвестиционный климат страны за счет эффективного государственного управления, ужесточения борьбы с коррупцией, а также за счет минимального вмешательства госструктур в дела бизнеса и стимулирования малого и среднего бизнеса. В частности, правительство планировало до 2022 года войти в топ-50 стран в международном рейтинге ведения бизнеса Doing Business. Как заявлял премьер-министр Мухаметкалый Абдулгазиев, инвесторам и предпринимателям будут созданы в Киргизии привлекательные условия. «Предоставления услуг для бизнеса будут переведены в дистантную, электронную форму, а налоговая и таможенная системы будут автоматизированы», - обещал премьер. Но специалисты говорят, что пока результатов нет, только обещания. Не состоялись и планы по превращению республики в «инвестиционный оазис». Это было обещание президента Сооронбая Жээнбекова в начале прошлого года.

Напротив, иностранные бизнесмены жалуются на то, что правила игры на киргизском поле постоянно меняются. Бюрократия при получении разрешительных документов на деятельность в республике, коррупция и даже невозможность получить и вывести прибыль. Если дело доходит до споров с инвесторами, то судебная система не рассматривает эти кейсы справедливо. Прежде чем привлекать новых инвесторов, правительству надо научиться защищать их. Генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток–Запад» (Бишкек) Дмитрий Орлов считает, что говорить о массовом оттоке рано, поскольку не было и массового захода инвестора в Киргизию. Инвестиции, которые сейчас есть в Киргизии, в основном китайские, и направлены они на инфраструктурные проекты, отдача от которых невысока и пролонгирована во времени. Рост внешних заимствований был осуществлен под государственные гарантии, а также за счет роста всем известных связанных китайских кредитов. Более 85% инвестиций — это линии китайских кредитов. Иностранный бизнес идет в те отрасли, где можно заработать быстрые деньги – это транспорт и связь. После Китая инвестиции вкладывают Россия и Казахстан. Попытка войти на рынок Киргизии инвесторов западных стран сталкивается с рядом трудностей. Одна из них - непростые взаимоотношения с местным населением и властями, которые меняют постоянно правила игры. При этом нужно обратить внимание, что инвестор, судя по тому какие у него возникают проблемы, не до конца или вообще не проводят анализ изучения страны, в которой собираются работать. Какие правила и понятия действуют. Потому как первый вопрос, который задает себе инвестор, звучит примерно так: «Кому же заносить?». Им кажется порой, что стоит занести чемодан, другой денег и у них все будет хорошо. А между тем, ситуацию перед входом на рынок надо изучать досконально. Это вполне себе рыночный механизм исследований – маркетинговые исследования, анализ рынка, политический анализ, геополитический анализ. Потому что практика давно показала, что одними деньгами ничего не сделаешь. Есть законы рынка, а есть околорыночные правила и законы, которые иногда гораздо важнее и сложнее законов рынка.