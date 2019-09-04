Путин назвал Сталина папашей

Президент России Владимир Путин оценил подход лидера СССР Иосифа Сталина к вопросу принадлежности Курильских островов. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме, трансляцию которого провел телеканал «Россия 24».

«Давайте будем на это опираться, как на исходную точку, — сказал президент, имея в виду положение в регионе, сложившееся в 1945 году. — Папаша все забрал, и дело с концом! Отец народов!»

Накануне глава государства ответил на призыв японской стороны заключить мирный договор, заявив, что Россия готова это сделать. По словам российского лидера, Москва и Токио будут двигаться к решению проблемы мирного договора на основе декларации 1956 года, которая была подписана председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным и премьер-министром Японии Итиро Хатоямой.