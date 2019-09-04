Суд освободил Кокорина и Мамаева
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат Юрий Падалка заявил, что руководство колонии поддерживает досрочное освобождение спортсменов. Потерпевшая сторона также не возражала против УДО.
Судебное постановление не подлежит немедленному исполнению. Если постановление не будет никем обжаловано в суде апелляционной инстанции, оно вступит в законную силу по истечении десяти дней после его вынесения.