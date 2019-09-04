Держите свой бизнес на связи с Azercell

Azercell предлагает три новых ежемесячных пакета для бизнеса в качестве дополнительной опции к тарифным планам «Мой Бизнес», а также ко всем ежемесячным пакетам мобильного интернета. Теперь благодаря пакету для социальных сетей «Мой Бизнес» от компании Azercell организации могут беспрерывно находиться в режиме онлайн, при этом. не потребляя из своего основного интернет-пакета.

Так, опция «Мой Бизнес Чат» предоставляет возможность неограниченной переписки для постоянной связи и онлайн поддержки своих клиентов.

Пакет «Мой Бизнес Социальный» поможет поделиться каждым моментом с клиентами и повысить осведомленность, размещая и публикуя без ограничений.

В то время, как "Мой Бизнес Медиа" обеспечивает динамичную жизнь на ходу с помощью всех вместе взятых приложений, включенных из вышеупомянутых пакетов.

Посредством пакета «Мой Бизнес» компаниям отныне доступны до 12 различных приложений, включая YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn и Telegram.

Это простой факт: в новую эпоху подключения любой бизнес нуждается в присутствии в социальных сетях. Независимо от того, управляет ли предприниматель небольшим местным магазином или крупной фирмой - социальные медиа являются неотъемлемой частью стратегии цифрового маркетинга любой компании. Социальные платформы помогают предприятиям установить контакт со своими клиентами, повысить осведомленность о бренде и увеличить свои лиды и продажи. Более чем три миллиарда людей ежемесячно пользуются социальными сетями – такой тренд не может быть незамеченным. Чтобы воспользоваться выгодными пакетами «Мой Бизнес Чат», «Мой Бизнес Социальный» и «Мой Бизнес Медиа», необходимо отправить соответствующее ключевое слово: B1, B2 или B3 на короткий номер 2525.

Azercell поможет вашему бизнесу преуспеть в цифровом мире!

Для получения дополнительной информации обратитесь по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/corporate/mobile_communications/data_packs_business/biznesim_social/