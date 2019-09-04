Kapital Bank развивает молодых специалистов в области ИТ

Чтобы идти в ногу с развивающейся и меняющейся рыночной средой, необходимо постоянно вводить новые функции, передовые технические решения. Для осуществления всего этого нужна сильная команда, грамотный технический персонал и программисты.

В последние годы банковский сектор страны придает большое значение цифровизации, развитию сферы информационных технологий. Множество банковских операций уже проводятся онлайн, не приходя в филиалы банка. В настоящее время большинство передовых банков имеют мобильные приложения, через которые можно управлять счетами, отправлять деньги, совершать ряд операций с использованием платежных карт. Все эти новые инновационные решения направлены на повышение качества и удобства обслуживания клиентов.

Естественно, не отстает от современных тенденций и первый банк страны – Kapital Bank. Kapital Bank вот уже несколько лет проводит различные программы стажировки и осуществляет передовую деятельность в сфере подготовки новых специалистов. Наряду с информационными службами, операционистами, кредитными инспекторами и даже пенсионерами-волонтерами в Kapital Bank реализуются программы стажировки в области информационных технологий, программирования, банковских систем. В конце программы стажеры, проявившие себя лучше всех, обеспечиваются работой.

Для получения более подробной информации о программах стажировки в сфере информационных технологий мы поговорили с заместителем председателя правления, директором по информационным технологиям Kapital Bank Нахидом Зейналовым. По его словам, программы стажировки проводятся с 2018 года по сей день. «Начиная с прошлого года, мы организуем различные программы стажировки для молодежи. В последнее время информационные технологии стали наиболее распространенным и интересным для молодежи направлением как в банках, так и в других сферах. Kapital Bank всегда поддерживает молодежные и образовательные проекты, также организует программы стажировки в сфере ИТ и в конечном итоге обеспечивает работой лучших», - рассказал Н. Зейналов.

А сколько молодых людей были приняты на работу после завершения программ стажировки? Ответ и на этот вопрос мы получили от Нахида Зейналова: «В рамках проекта мы пригласили на стажировку студентов 3 и 4 курсов из нескольких университетов страны (АДА, АГЭУ, АГУНП и др.). Около 60 молодых людей обратились к нам. В результате была собрана группа из 20 человек. Они прошли стажировку в течение 2-3 месяцев. С 12 студентами, которые хорошо себя проявили, мы подписали трудовой договор на полставки. Кроме выплаты ежемесячной заработной платы, Kapital Bank также оплачивает стоимость обучения студентам, обучающимся на платной основе. Нет, если работник получает бесплатное образование, то эти средства расходуются на развитие и другие образовательные потребности. После окончания вуза эти студенты будут приняты на работу на полный рабочий день», - заявил председателя правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов.

Руководитель Департамента развития информационных систем Kapital Bank Фарид Самедов, в свою очередь, отметил, что перед тем как студентов разделили на несколько групп, были проверены их знания и навыки: «Мы первым делом проверили знания выбранных студентов и далее поделили их на соответствующие группы. Этим группам были назначены наставники и студенты были привлечены к реальным проектам. Естественно, у них были теоретические знания, но, пройдя стажировку в Kapital Bank, они получили шанс «проявить себя» в реальных проектах. В настоящее время мы организовываем для них различные тренинги и семинары. Уверен, что каждый из тех, кто участвует в программе стажировки, в будущем будет успешным и профессиональным специалистом», - отметил Ф. Самедов.

Будет интересно узнать и мнения студентов, которые параллельно с учебой в вузе уже работают в банке. Мы встретились с ними и узнали их планы на будущее.

Валех Асадов – Android developer: «Я всегда мечтал работать в IT-сфере в крупной компании. Я услышал от знакомых о программе стажировки в Kapital Bank и решил попробовать себя. И на этапе отбора, и во время экзамена я пообещал, что превзойду всех. Очень рад, что являюсь сотрудником первого банка страны».

Ламия Аскерова – Web developer: «Я столкнулась с трудным выбором, когда появилось желание присоединиться к программе стажировки. У меня было несколько вариантов, куда могла подать заявку. После долгих раздумий, я все же решила обратиться в Kapital Bank. Рабочая среда и профессиональные специалисты еще раз доказали, что я не ошиблась в своем выборе».

Кенан Ализаде – Java developer: «Я устроился в Kapital Bank совершенно случайно. Во время практики мне понравилась добрая и радушная рабочая атмосфера, и я поставил перед собой цель, что обязательно должен работать здесь. Благодаря мотивации, которую я приобрел, я получил работу в Kapital Bank. Также очень радует то, что сотрудникам бэк-офиса официально разрешению одеваться в свободном стиле».

Отметим, что программа стажировки в Kapital Bank традиционно проводится каждый год. В настоящее время в Kapital Bank можно пройти стажировку в сфере IT. Те, кто заинтересован в построении успешной карьеры, могут отправить свои резюме по адресу [email protected], указав в теме письма İT Könüllü proqramı.