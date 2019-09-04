Эльмир Алиев, отдел спорта 12:15

Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в Кардиффе начнется отборочный матч Евро-2020 между сборными Уэльса и Азербайджана. Эта игра станет для национальной команды Азербайджана 15 отборочной встречей с британскими сборными. Ранее сборная Азербайджана шесть раз играла с валлийцами, столько же – с Северной Ирландией и два раза – с Англией. С Шотландией и Ирландией мы пока не встречалась. В 14 проведенных матчах Азербайджан одержал лишь одну победу, три раза сыграл вничью и 10 раз терпел поражения. Разница забитых и пропущенных голов крайне неприятная – 4-22.

Наше знакомство с британским футболом на уровне национальных команд произошло в отборочном турнире чемпионата Европы 2004 года. 20 ноября 2002 года сборной Азербайджана противостоял как раз Уэльс. В Баку наша команда проиграла 0:2, а в ответной игре на стадионе «Миллениум» была бита с разгромным счетом 0:4. Один из голов забил нынешний главный тренер «драконов», легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. Еще один гол на счету Гэри Спида, покончившего жизнь самоубийством в ноябре 2011 года. Отрадно, что уже в следующем цикле (ЧМ-2006) Азербайджану удалось отобрать очки у валлийцев. В Баку гол Рашада Садыхова со штрафного принес подопечным Карлоса Альберто Торреса одно очко. И хотя в Уэльсе команда проиграла (0:2), домашний матч показал, что с британцами можно играть успешно. Вообще, в том цикле Азербайджан угодил в истинно британскую группу. Помимо Уэльса, соперниками были Англия и Северная Ирландия. Англичане, не особо напрягаясь, одержали две победы – 1:0 в Баку и 2:0 в Ньюкасле. А вот в домашней игре с менее маститыми североирландцами, как и в матче с Уэльсом, удалось пополнить очковую копилку. Ничья 0:0, после которой ныне покойный наставник сборной Азербайджана разразился грозной тирадой в адрес соперника. Легендарный капитан сборной Бразилии заявил, что гости то и делали, что постоянно навешивали в нашу штрафную, играя то ли в волейбол, то ли в баскетбол, но точно не в футбол. На это Северная Ирландия ответила домашней победой со счетом 2:0.

Последние матчи с Уэльсом состоялись в отборочном турнире чемпионата мира-2010. Цикл для нашей сборной стартовал игрой в Кардиффе, где подопечные Берти Фогтса уступили со счетом 0:1. Среди тех, кто играл тогда на «Миллениуме», в сборной Азербайджана сейчас лишь один игрок – Джавид Гусейнов. В сборной Уэльса на данный момент четверо среди сыгравших в Кардиффе 11 лет назад. Это – вратарь Уэйн Хеннесси, защитник Крис Гантер, а также атакующие футболисты Гарет Бэйл и Сэм Воукс. Именно последний стал автором единственного гола на 83-й минуте. А руководил той командой Джон Тошак, который спустя годы станет главным тренером «Хазар-Лянкярана». Во втором матче в Баку валлийцы выиграли с таким же счетом. На этот раз единственный мяч забил Дэйв Эдвардс. После этого мы еще четырежды сыграли со сборной Северной Ирландии. И если в отборе к ЧМ-2014 Азербайджан впервые смог обыграть британскую сборную по сумме двух встреч (1:1, 2:0), то в борьбе за попадание на мундиаль 2018 года североирландцы взяли убедительный реванш (4:0, 1:0). В матче, который проходил в Белфасте 14 ноября 2012 года и завершился со счетом 1:1, единственный наш гол на 5-й минуте дальним ударом забил Рауф Алиев. Хозяева смогли отыграться лишь в самой концовке. Кстати, в том единственном не проигранном нами в Великобритании матче, на воротах стоял Салахат Агаев – нынешний основной вратарь сборной, заменявший тогда Кямрана Агаева. Ну а в Баку наша команда одержала одну из самых ярких побед в своей истории – 2:0. Забивали в той игре Руфат Дадашов и Махир Шукюров. Благодаря этой победе Азербайджан в первый и пока единственный раз смог в итоговой турнирной таблице опередить сразу двух соперников и занял 4-е место.